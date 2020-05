(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont prolongé jusqu’en juillet 2029 le bail qui les lie au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

Associated Press

L’entente actuelle lie Centennial Authority aux propriétaires de Canes, Gale Force Sports and Entertainment, jusqu’en juin 2024.

Le News and Observer de Raleigh a rapporté que l’entente comprend une clause empêchant les Hurricanes de se relocaliser pendant la durée de celle-ci, ainsi que d’éliminer les versements de loyer après l’année fiscale 2020.

En conférence de presse, le président et directeur général des Hurricanes, Don Waddell, a indiqué que la nouvelle entente a été signée après plus d’un an de discussions portant sur les améliorations à apporter à l’édifice ainsi qu’au développement des propriétés avoisinantes.

Les Hurricanes ont joué dans cet aréna depuis 1999. Ils le partagent avec l’équipe masculine de basketball de l’Université de l’État de la Caroline du Nord.