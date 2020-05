(Boucherville) Sans surprise, les Olympiques de Gatineau ont remporté le tirage au sort en vue de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec tenu mercredi après-midi.

La Presse canadienne

Détenteurs de leur choix ainsi que de ceux appartenant au Titan d’Acadie-Bathurst et aux Mooseheads d’Halifax parmi les cinq accessibles à la loterie, les Olympiques détenaient 18 boules sur 21, ce qui leur conférait plus de 85 % des chances de se voir octroyer le premier choix de l’encan 2020.

Or, c’est grâce à la transaction effectuée avec les Mooseheads que les Olympiques ont gagné le tirage au sort. Ainsi, pour la première fois de leur histoire, les Olympiques détiendront le tout premier choix à une séance de sélection.

De plus, ils ont également vu le sort les favoriser puisqu’ils bénéficieront aussi du deuxième choix, là encore à la suite de leur transaction avec le Titan.

Les Sea Dogs de Saint-Jean auront le troisième choix tandis que les Remparts de Québec parleront au cinquième rang lors du repêchage, qui se tiendra en ligne les 5 et 6 juin.

Dans une vidéo publiée sur le site internet de la LHJMQ, Louis Robitaille, nouvellement nommé entraîneur-chef et directeur général des Olympiques, avait déclaré que son mandat premier est d’apprendre à connaître les joueurs qu’il a sous sa main, d’apprendre à connaître les individus qu’ils sont.

« Par la suite, avait noté Robitaille, on croit ferment que bâtir une culture gagnante débute par un repêchage de qualité. On a eu la chance, au cours des dernières saisons, de greffer des jeunes joueurs de talent. C’est ce qu’on compte faire avec le repêchage 2020 et on veut continuer à bâtir la tradition amorcée il y a plusieurs saisons. »

« D’avoir la chance de sélectionner au tout premier rang serait quelque chose d’excitant, un honneur incroyable pour l’organisation et pour nos partisans », avait-il aussi mentionné.