Richard Labbé

La Presse

Comme un peu tout le monde, Tomas Tatar a bien hâte au retour du hockey, mais il comprend aussi qu’il y a des choses un peu plus urgentes pour le moment.

« Il faut en premier s’assurer de la santé de tout le monde, des joueurs, des partisans, a-t-il expliqué en conférence téléphonique mardi matin. Ce n’est pas facile pour personne en ce moment, mais il faut respecter les consignes de sécurité qui ont été mises en place. C’est la santé de tout le monde qui est la priorité en premier. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, PRESSE CANADIENNE Tomas Tatar sautant pour laisser passer un tir venu de la ligne bleue, devant le gardien des Blue Jackets de Columbus Elvis Merzlikins le 2 février 2020 au Centre Bell.

Pour l’heure, les dirigeants de la LNH se croisent les doigts et souhaitent toujours être en mesure de poursuivre la présente saison, qui s’est arrêtée de manière abrupte en date du 12 mars.

Rien n’a encore été officialisé à ce jour, et il n’y a rien de neuf dans ce dossier non plus, si ce n’est de la date de la recommandation de la quarantaine pour les joueurs, qui a été repoussée au 30 avril.

Ce qui va arriver ensuite relève entièrement de la spéculation, et Tomas Tatar, pas plus que quiconque, ne connaît la réponse.

« J’imagine que ça va prendre au moins une semaine, sinon plus, avant que les joueurs puissent retrouver la forme, a-t-il ajouté. J’essaie seulement de garder la forme de mon côté en Slovaquie, en attendant que quelqu’un nous donne le feu vert. Tous les joueurs de la ligue aimeraient mieux jouer, mais ce n’est pas la priorité présentement. »

Pour Tatar, cette fin des émissions est particulièrement décevante ; avant que les arénas de la LNH ne ferment en mars, il connaissait la meilleure saison de sa carrière, avec une récolte de 61 points en 68 rencontres.

Il avait subi une blessure le 3 mars lors d’un match contre les Islanders à New York, et il avait ensuite dû rater les trois matchs suivants avant la présente pause. « Mais j’ai réussi à récupérer depuis et si le jeu devait reprendre, je serais prêt à jouer », a-t-il ajouté.