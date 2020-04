(Toronto) Hayley Wickenheiser peine à croire la vitesse avec laquelle son initiative pour amasser de l’équipement de protection personnelle s’est mise en branle.

John Chidley-Hill

La Presse canadienne

L’icône du hockey féminin canadien, le premier ministre ontarien Doug Ford et de nombreux bénévoles ont uni leurs efforts dans un entrepôt de Toronto, samedi, pour recevoir, organiser et distribuer de l’équipement médical pour les employés aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

PHOTO TIJANA MARTIN, LA PRESSE CANADIENNE Doug Ford

« C’est incroyable. Quatre-vingts bénévoles de différents milieux, la majorité ne se connaissait pas avant lundi, a raconté Mme Wickenheiser lors d’un entretien téléphonique. Il y a des personnes de grandes entreprises, des avocats, des médecins, des membres de l’Association médicale de l’Ontario. Il y a un camion qui est venu de Barrie avec une énorme quantité d’équipement. »

Les cours de médecine de Mme Wickenheiser à Toronto ont été interrompus quand les enseignants ont dû mettre la main à la pâte dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. La membre du Temple de la renommée du hockey a décidé dimanche dernier de lancer sur les réseaux sociaux une campagne pour obtenir de l’équipement de protection personnelle.

L’acteur canadien Ryan Reynolds a relayé l’info à ses quelque 35 millions d’abonnés Instagram, haussant les objectifs à 13 500 masques, 13 500 gants et 1350 sarraus chirurgicaux.

Mme Wickenheiser s’est engagée auprès de l’organisation ConquerCOVID19. Elle est composée d’un rassemblement de professionnels des milieux des affaires et de la santé et elle a été créée en deux semaines afin d’obtenir de l’équipement pour les médecins, infirmières et travailleurs du milieu de la santé devant traiter des personnes infectées par le virus.

M. Ford a accompagné Mme Wickenheiser à l’entrepôt XYZ samedi matin, lors du premier d’une série de rendez-vous hebdomadaires. M. Reynolds a rejoint M. Ford et Mme Wickenheiser lors d’un appel vidéo qui a été publié sur le compte Twitter du premier ministre.

« Cette équipe ConquerCOVID n’est rien de moins que miraculeuse, a dit M. Reynolds lors de la conversation. Ces personnes nous ont permis d’éviter de tomber dans un précipice et je les remercie. »

PHOTO TIJANA MARTIN, LA PRESSE CANADIENNE Hayley Wickenheiser en conversation avec Ryan Reynolds

ConquerCOVID19 a collaboré avec Toys R Us pour installer des moniteurs vidéo pour bébé dans les hôpitaux, permettant aux médecins de communiquer avec les patients en isolation tout en n’ayant pas à utiliser de l’équipement de protection personnelle.

L’initiative Wickenheiser-Reynolds a provoqué un déluge d’équipement à classer, ranger et distribuer dès que possible.

« Nous allons commencer les livraisons dès aujourd’hui aux personnes les plus vulnérables qui en ont réellement besoin, a dit Mme Wickenheiser. Nous voulons que nos livreurs puissent s’activer. Nous ne voulons pas garder tout ça dans l’entrepôt, nous voulons le recevoir, puis le distribuer dès que possible. »

Volvo a fourni des véhicules pour faire les livraisons dans les hôpitaux et les établissements de soin. Purolator et Canadian Tire ont aussi offert leur aide. Shopify a fait un don de 1 million, samedi.

Mme Wickenheiser a dit être heureuse de l’aide des entreprises et des individus, mais a ajouté que l’objectif était de « faire le pont » jusqu’à ce que les commandes des différents paliers gouvernementaux arrivent.

« Nous espérons ne pas avoir à continuer cette initiative indéfiniment, a insisté Mme Wickenheiser. Nos gouvernements attendent des livraisons pour aider les gens, mais il y a déjà des personnes à risque qui ont besoin de cet équipement et nous voulons les aider. »