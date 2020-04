(Toronto) Pat Stapleton, un défenseur de longue date dans la LNH qui a toujours fait perdurer le mystère à savoir s’il possédait la rondelle du but victorieux de la Série du siècle, est décédé. Il était âgé de 79 ans.

La Presse canadienne

Les Rockets de Strathroy, une formation de la Greater Ontario Junior Hockey League au sein de laquelle Stapleton était impliqué, ont annoncé sur leur site internet que l’ancien défenseur des Blackhawks de Chicago était décédé mercredi. La cause du décès n’a pas été précisée.

Stapleton portait les couleurs du Canada lors de la Série du siècle en 1972 et il aurait récupéré la rondelle dans le filet après que Paul Henderson eut inscrit le but qui a fait la différence contre l’Union soviétique lors du huitième match.

Stapleton a toujours eu un sourire en coin en répondant aux questions concernant cette célèbre rondelle.

« On dit que je l’ai. On va continuer d’entendre ça pendant longtemps, avait affirmé Stapleton au Toronto Sun en 2012. Je ne sais pas si les gens s’imaginent qu’elle est d’une autre couleur ou si elle est trouée. Ce n’est qu’une rondelle ! »

Né le 4 juin 1940 à Sarnia, en Ontario, Stapleton a commencé sa carrière dans la LNH avec les Bruins de Boston en 1961-62. Il a brillé avec les Blackhawks de 1965-66 à 1972-73, aidant l’équipe à participer à la finale de la Coupe Stanley en 1971 et 1973.

Stapleton a ensuite fait le saut dans l’Association mondiale de hockey avant d’accrocher ses patins en 1978.

En 635 matchs dans la LNH avec les Bruins et les Blackhawks, il a inscrit 43 buts et 294 aides. Il a ajouté 27 buts et 212 aides en 372 rencontres dans l’AMH avec les Cougars de Chicago, les Racers d’Indianapolis et les Stingers de Cincinnati.