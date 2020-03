(Ottawa) Un deuxième joueur des Sénateurs d’Ottawa a subi un contrôle positif à la COVID-19, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

Le joueur a fait partie du récent périple à l’étranger de l’équipe qui comprenait des matchs disputés à San Jose, Anaheim et Los Angeles, ont précisé les dirigeants des Sénateurs dans un communiqué samedi après-midi.

L’équipe avait révélé le premier test positif chez un joueur mardi dernier. Ce joueur devenait ainsi le premier hockeyeur de la LNH à subir un test positif à la COVID-19.

Le nombre total de personnes qui ont voyagé avec le club est de 52, ce qui comprend les joueurs, le personnel de l’équipe, les membres des médias, des invités ainsi que l’équipage aérien.

De ces personnes, 44 n’ont pas présenté de symptômes, huit ont été testés et deux résultats positifs ont été reçus. L’équipe attend les résultats des tests qui ont été effectués mercredi, jeudi et vendredi.

Toutes les personnes qui ont pris part au voyage des Sénateurs d’Ottawa en Californie ont reçu l’ordre de se mettre en quarantaine volontaire le samedi 14 mars et la consigne est toujours en vigueur.

Le personnel médical des Sénateurs surveille activement les joueurs et le personnel et suit toutes les directives appropriées et professionnelles pour aider à assurer la santé et la sécurité de nos employés et de la communauté en général.

Pour être totalement transparents envers ses amateurs, les Sénateurs continueront de fournir des mises à jour périodiques, le cas échéant, tout en préservant la confidentialité des personnes concernées.