La Ligue nationale de hockey a fait savoir à ses joueurs qu’ils pouvaient désormais quitter la ville où évolue leur équipe respective.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Dans un message adressé à tous les joueurs du circuit, la LNH a donné le feu vert à tous ses effectifs pour rentrer à la maison, y compris ceux qui voudraient partir vers l’Europe. Elle les invite toutefois à demeurer en quarantaine jusqu’au 27 mars – soit deux semaines entières calculées à partir de vendredi dernier – « à moins qu’une période plus longue soit exigée par les autorités locales ». Santé Canada, par exemple, recommande à tous les voyageurs qui entrent au pays de s’isoler pendant 14 jours suivant le moment de leur arrivée.

L’Association des joueurs (NHLPA) a fourni essentiellement le même message à ses joueurs.

À la fin de la même note, la ligue évoque l’ouverture d’une « période de camp d’entraînement » vers le 45e jour de la période de 60 jours sans rassemblement prescrite par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), principale autorité de santé publique aux États-Unis. Selon cette directive, formulée dimanche soir, aucun regroupement de plus de 50 personnes ne sera autorisé au sud de la frontière pour les 8 prochaines semaines. Cette décision rend pratiquement impossible une reprise des activités des ligues professionnelles avant la mi-mai.

Dans les coulisses, plusieurs scénarios sont déjà évoqués advenant un retour au jeu. Parmi ceux-ci, l’idée d’un tournoi incluant une ronde préliminaire avec toutes les équipes du circuit a été largement partagée sur les réseaux sociaux au cours du week-end. Dans cette éventualité, le Canadien aurait donc une chance de participer aux séries éliminatoires, ce qui, de toute évidence, ne serait pas arrivé si la saison avait suivi son cours normal.