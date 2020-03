(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont congédié leur nouveau directeur des opérations Jim Little, poursuivant ainsi leur ménage parmi les dirigeants du club.

La Presse canadienne

Little avait été promu à ce poste le 10 janvier.

Les Sénateurs ont déclaré que le comportement de Little « était incohérent » avec les valeurs de l’organisation et de la LNH.

Le club ontarien a précisé qu’un nouveau directeur des opérations sera nommé d’ici quelques semaines.

Little, qui est âgé de 55 ans, avait récemment occupé les postes de vice-président exécutif et directeur de la culture et du marketing chez Shaw Communications. Il a également occupé des postes de gestion chez RBC, Bell Canada et Bombardier.

Ces dernières années, les Sénateurs ont aussi rompu les ponts avec les cadres Nicolas Ruszkowski, Aimee Deziel, Tom Anselmi et Cyril Leeder.