Marc Bergevin: la transparence du DG

Au cours d’un long entretien privé d’une rare transparence, le directeur général du Canadien a parlé ouvertement du développement de ses joueurs et de son plan de réinitialisation qui donnera des résultats dès l’an prochain, juge-t-il, si l’équipe joue évidemment de façon plus constante et structurée.