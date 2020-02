Jared SpurgeoN et Ryan Suter

PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS

(Columbus) Alex Stalock a stoppé 24 tirs et le Wild du Minnesota a facilement blanchi les Blue Jackets de Columbus au compte de 5-0, vendredi soir.

Mitch Stacy

Associated Press

Zach Parise et Kevin Fiala ont tous les deux récolté un but et une assistance pour le Wild, qui a gagné un troisième match de suite pour porter sa fiche à 12-5-1 à ses 18 dernières parties.

Stalock a obtenu un quatrième jeu blanc cette saison et un neuvième en carrière dans la LNH.

La formation du Minnesota avait servi une correction de 7-1 aux Red Wings de Detroit, la veille, et elle s’est placée à un point d’une place en séries dans l’Association Ouest. Joel Eriksson Ek, Jared Spurgeon et Ryan Hartman ont aussi enfilé l’aiguille.

Aux prises avec plusieurs blessés, les Blue Jackets ont perdu pour une 10e fois à leurs 11 derniers matchs. Ils détiennent tout de même le huitième échelon de l’Association Est.

Joonas Korpisalo a éprouvé des difficultés à son premier départ depuis le 29 décembre. Il a été remplacé par Matiss Kivlenieks lors du deuxième engagement.

Korpisalo a effectué 11 arrêts alors que Kivlenieks en a réalisé 10.