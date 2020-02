Pascal Vincent est au fait des rumeurs le liant au Canadien

Il y a des rumeurs qui impliquent Pascal Vincent et le Canadien, et comme un peu tout le monde, le principal intéressé est au courant. Ces rumeurs sont évidemment renforcées par le fait que Vincent parle français, qu’il a déjà travaillé avec Joël Bouchard et Dominique Ducharme (derrière le banc du Junior de Montréal) et qu’il semble hiérarchiquement coincé à Winnipeg. Mais il insiste pour dire que les rumeurs ne sont que ça : des rumeurs.