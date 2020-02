PHOTO GERRY BROOME, ASSOCIATED PRESS

(Raleigh) Mika Zibanejad a récolté un but et deux passes alors que les Rangers de New York ont défait les Hurricanes de la Caroline 5-2, vendredi.

Associated Press

Artemi Panarin et Ryan Strome ont chacun inscrit un but et une passe pour les New-Yorkais, victorieux pour la huitième fois en 11 matchs.

Jesper Fast et Brady Skjei ont été les autres buteurs des visiteurs.

Igor Shesterkin a fait 27 arrêts, aidant les Rangers à mériter un septième gain d’affilée à l’étranger. Shesterkin a perdu une seule fois en neuf sorties.

Les Rangers ont balayé les quatre matchs contre la Caroline cette saison.

Brock McGinn et Sebastian Aho ont marqué pour les Hurricanes, qui ont une fiche de 5-4 depuis la pause des étoiles.

Aho domine la ligue avec 10 buts ce mois-ci. Il a fourni au moins un point dans 11 matchs consécutifs.

Petr Mrazek a stoppé 31 tirs.

Panarin a récolté une 50e passe cette saison, atteignant ce chiffre dans une troisième campagne de suite.

Jacob Trouba des Rangers a été puni deux fois pour obstruction, en plus d’être envoyé au cachot pour de la rudesse.

Les Hurricanes ont annoncé une salle comble de 18 680 personnes.

Les deux clubs vont rejouer samedi. Les Rangers vont accueillir San Jose, tandis que la Caroline sera à Toronto.