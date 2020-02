Carey Price fait partie des joueurs du Canadien frappés par le virus qui court au sein de l’équipe. Le gardien n’accompagnera pas ses coéquipiers au New Jersey pour le duel de mardi contre les Devils.

Pour le remplacer, le Tricolore a donc rappelé Cayden Primeau du Rocket de Laval.

En deux matchs avec le CH, Primeau a remporté une victoire et subi une défaite, avec une moyenne de 2,52 et une efficacité de ,931. En 23 matchs dans la Ligue américaine, Primeau montre un dossier de 12-7-2 avec une moyenne de 2,70 et une efficacité de ,899.