Patric Hornqvist (72) célèbre son but en compagnie de John Marino et d'Evgeni Malkin.

(Washington) Patric Hornqvist a trouvé le fond du filet après une visite chez le dentiste, le gardien Matt Murray a réalisé 29 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Capitals de Washington 4-3, lors du 50e duel en saison régulière entre Sidney Crosby et Alexander Ovechkin dimanche à Washington.

Stephen Whyno

Associated Press

Crosby a mérité une aide sur le but de Dominik Simon et a porté son total à 12 points en sept matchs depuis son retour d’une blessure. Ovechkin a été exclu de la feuille de marque et il est resté fixé à 37 buts cette saison et à 695 en carrière.

En gagnant le match en temps réglementaire, les Penguins se sont approchés à quatre points des Capitals et du premier rang de la section Métropolitaine, avec un match en main. Depuis leur retour de leur semaine de congé, ils affichent un dossier de 2-0 et ont gagné cinq de leurs sept matchs depuis que Crosby a retrouvé sa place dans la formation.

Les Capitals ont subi une deuxième défaite consécutive devant leurs partisans, ce qui ne leur était pas arrivé depuis janvier 2019. Les Capitals avaient perdu 5-4 mercredi dernier face aux Predators de Nashville.

Les Penguins ont rendu les choses ardues pour le gardien recrue Ilya Samsonov, qui a concédé des buts à Sam Lafferty, Hornqvist, Simon et à Brandon Tanev sur 33 tirs. À son premier départ en carrière contre les Penguins, Samsonov a été battu du côté rapproché, a accordé un but après que la rondelle eut frappé son bâton, un autre à la suite d’un retour et a été pris en défaut à la suite d’un mauvais bond tard en troisième période.

À sa façon, Murray a remercié l’entraîneur-chef Mike Sullivan de lui avoir fait confiance. Il a réalisé l’un de ses meilleurs arrêts du match en deuxième période lors d’une échappée de Jakub Vrana en deuxième période alors que les Penguins menaient 2-1. Quelques minutes plus tard, Simon doublait l’avance des Penguins.

Murray a également bloqué partiellement un tir d’Ovechkin, tard en troisième période, alors que les Penguins s’accrochaient à leur avance d’un but et que les Capitals mettaient de la pression en zone rivale.

Il s’agissait du premier rendez-vous cette saison entre les deux grands rivaux, qui ont croisé le fer en séries éliminatoires lors de trois des quatre dernières saisons. Les esprits se sont échauffés en quelques occasions, et ils s’affronteront trois autres fois d’ici la fin de la saison.

Malgré les joueurs étoiles qui composent les deux équipes, les Penguins et les Capitals ont été blanchis, ensemble, en neuf tentatives avec l’avantage numérique. Lars Eller a été le meilleur joueur sur la patinoire avec un doublé pour les Capitals. Evgeny Kuznetsov a également trouvé le fond du filet en troisième période.

Kuznetsov s’est également déguisé en comédien pendant quelques secondes lorsqu’il a sauté dans le banc des joueurs des Penguins pour éviter à son équipe une punition pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Il n’a pas réussi.