Canadien: un retour au bercail bienvenu pour Laurent Dauphin

Chez le Canadien, Michael McCarron n’a jamais répondu aux attentes, et chez les Coyotes, et ensuite ailleurs, incluant dans l’organisation des Predators, ce fut un peu la même chose avec Laurent Dauphin. Lundi, le Canadien et les Predators ont choisi de s’échanger ces deux joueurs, en espérant qu’un changement de décor puisse leur faire le plus grand bien.