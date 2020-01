Lors de ses sept plus récentes défaites, le Canadien a été battu six fois par un seul but.

Quand le Canadien a mis un terme à sa série de huit revers le 3 décembre dernier, les joueurs de la formation montréalaise disaient qu’ils devaient se souvenir du goût amer de la défaite et des solutions qui lui ont permis de s’en sortir pour éviter de revivre la même chose.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Seulement cinq semaines plus tard, le Tricolore pourrait égaler sa pire série de défaites depuis la saison 1939-40, jeudi, quand il accueillera les Oilers d’Edmonton. C’est la première fois depuis au moins son entrée dans la LNH en 1917 que le Canadien connaît deux séries d’au moins sept revers lors de la même campagne.

Il y a quelques jours, le centre Phillip Danault qualifiait la série de revers actuelle de plus frustrante, parce que les joueurs ont l’impression de bien jouer. Lors de ses sept plus récentes défaites, le Canadien a été battu six fois par un seul but.

« Nous avons obtenu des occasions, mais nous n’avons pas pu en profiter, a dit Max Domi après le revers de 4-3 face aux Red Wings de Detroit, mardi. Peut-être que défensivement, nous aurions pu être un peu meilleurs, éviter quelques erreurs. Mais nous n’avons pas donné une tonne de chances. »

Les propos de Domi faisaient échos à ceux martelé par l’entraîneur-chef Claude Julien depuis quelques semaines déjà. Le Canadien ne donne pas beaucoup de chances à l’adversaire, mais il donne des chances de qualité. Et puisque l’attaque est au ralenti en l’absence de Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Joel Armia et Paul Byron, la marge de manœuvre est mince.

Le seul point positif chez le Canadien depuis deux matchs est la tenue d’Ilya Kovalchuk. Embauché dans l’espoir de créer une étincelle à l’attaque, Kovalchuk a bien fait autant avec Tomas Tatar et Phillip Danault qu’aux côtés de Domi et Nick Suzuki.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Ilya Kovalchuk

Le vétéran âgé de 36 ans a amassé trois aides à ses deux premières sorties dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il avait été limité à trois buts et six aides en 17 rencontres cet automne avec les Kings de Los Angeles, qui avaient préféré résilier son contrat le 17 décembre.

Kovalchuk a affirmé après son premier match avec le Canadien qu’il était facile de jouer avec de bons joueurs. S’il continue à produire, Kovalchuk donnera raison au directeur général Marc Bergevin d’avoir parié sur le fait que le franc tireur russe cadrerait mieux dans le système du Tricolore que celui des Kings.

C’était un peu le même pari que le directeur général des Oilers, Ken Holland, avait pris cet été en échangeant Milan Lucic aux Flames de Calgary en retour de James Neal. Ce dernier a connu un hiver atroce avec les Flames l’an dernier, étant limité à sept buts et 12 aides en 63 rencontres. Neal a déjà 19 buts buts et huit aides au compteur après 45 rencontres cette saison.

« Si vous n’êtes pas à l’aise avec vos compagnons de trio, vous n’allez pas jouer du bon hockey, a dit Neal. Nous avons trouvé une bonne combinaison. J’adore jouer avec Connor (McDavid) et (Zack) Kassian.

« La confiance est un élément important pour un joueur de hockey. Si vous vous battez avec la rondelle, vous n’aurez pas la confiance de marquer. Quand la rondelle rentre dans le filet, ça aide à prendre confiance », a-t-il ajouté.

Vejdemo cédé au Rocket

Le Canadien a annoncé mercredi après-midi que l’attaquant Lukas Vejdemo avait été cédé au Rocket de Laval.

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Lukas Vejdemo

Le Suédois âgé de 23 ans a été blanchi de la feuille de pointage en quatre rencontres avec le Canadien cette saison, et il a présenté un différentiel de -1.

Vejdemo, qui a été sélectionné en troisième ronde, 87e au total, par le Tricolore au repêchage de la LNH en 2015, s’est cependant signalé avec une récolte de huit buts et huit passes en 30 parties avec le club-école de Laval.

D’autre part, l’attaquant Nick Cousins a écopé d’une amende de 2688,17 $ US pour avoir donné de la bande au défenseur des Red Wings de Detroit Mike Green, a annoncé le Département de la sécurité des joueurs de la LNH.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Nick Cousins et Mike Green

Il s’agit du montant maximal pouvant être perçu pour un tel geste, en vertu de la convention collective de la LNH.

L’incident s’est produit pendant la première période du match qui s’est soldé 4-3 en faveur des Red Wings, mardi soir. Green avait la possession de la rondelle derrière son filet lorsque Cousins lui a asséné un double-échec à proximité de la rampe.

Cousins a écopé d’une pénalité mineure pour double-échec sur la séquence.

L’Ontarien a marqué cinq buts et amassé huit mentions d’assistance en 38 rencontres cette saison avec le Tricolore.