Marc Bergevin n’avait visiblement pas fini ses emplettes du temps des Fêtes avant le lancement de la prochaine saison.

Après Michael Frolik juste avant Noël, voici que le Canadien de Montréal ajoute un autre vétéran. Cette fois, c’est Corey Perry qui a accepté un pacte d’un an d’une valeur de 750 000 $.

Un autre cas de « faible risque, retour potentiel intéressant » qui a fait la renommée de Bergevin au cours des dernières années. D’entrée de jeu, il est évident que Perry n’est plus un jeune loup et que sa contribution offensive est en chute libre.

On est loin de sa saison de 50 buts et 48 aides avec les Ducks d’Anaheim en 2010-2011, saison magique qui lui avait valu les trophées Hart et Maurice-Richard. L’ailier droit de 6 pieds 3 pouces et 205 livres n’a obtenu que 11 buts et 20 aides en 88 matchs au cours des deux dernières saisons.

Il apporte toutefois une tonne de leadership. Perry, 35 ans, a largement contribué à la Coupe Stanley avec les Ducks en 2007, et a aidé les Stars de Dallas à atteindre la finale dans la bulle à Edmonton. Il a aussi gagné l’or olympique avec l’équipe canadienne en 2010 et en 2014.

Perry a pris part à 1045 matchs en carrière dans la LNH, obtenant 797 points (377 buts, 420 aides).