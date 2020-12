Les Blues de St. Louis ont consenti un contrat d’essai professionnel à l’attaquant Mike Hoffman.

La Presse Canadienne

Le président des opérations hockey et directeur général des Blues, Doug Armstrong, a confirmé l’annonce, dimanche soir.

Hoffman se joindra au camp d’entraînement des Blues, qui s’amorcera le 3 janvier, au Centene Community Ice Center.

Âgé de 31 ans, Hoffman a passé les trois dernières saisons en Floride, menant les Panthers au chapitre des buts (29) en 2019-20. Il a ajouté 30 aides pour conclure la campagne avec 59 points en 69 matchs.

Hoffman a marqué 20 buts ou plus lors de six saisons consécutives et il a amassé au moins 50 points lors des cinq dernières campagnes. L’ailier a disputé 493 parties dans la LNH, obtenant 172 buts et 359 points.

Hoffman a été sélectionné en cinquième ronde par les Sénateurs d’Ottawa lors du repêchage de 2009, quelques semaines après avoir pris part au tournoi de la Coupe Memorial avec les Voltigeurs de Drummondville.

Un contrat d’essai professionnel permet à un joueur de participer à un camp d’entraînement, mais ne crée pas de droits exclusifs de négociation. Hoffman pourra encore signer un contrat avec n’importe quelle équipe de la LNH pendant que son essai est en cours.

Le contrat d’essai professionnel se termine à la fin du camp d’entraînement.