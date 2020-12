(Newark) L’attaquant Dawson Mercer a signé son premier contrat professionnel, acceptant une entente de trois saisons avec les Devils du New Jersey.

Associated Press

Le directeur général Tom Fitzgerald en a fait l’annonce jeudi.

Originaire de Bay Roberts, à Terre-Neuve-et-Labrador, Mercer a été réclamé au 18e rang lors de la séance de sélection de 2020. Il a été le deuxième de trois joueurs choisis par les Devils en première ronde.

À sa quatrième campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le joueur de centre de six pieds et 180 livres, a inscrit quatre buts et trois aides en cinq parties avec les Saguenéens de Chicoutimi cette saison.

En carrière, Mercer, qui a aussi porté l’uniforme des Voltigeurs de Drummondville, a amassé 69 buts et 88 mentions d’aide, pour un total de 157 points en 176 parties au niveau junior.

À compter de vendredi, Mercer représentera le Canada au Championnat mondial junior, à Edmonton. Il est l’un des six joueurs de retour avec Équipe Canada après son triomphe l’an dernier.