Le hockey professionnel féminin sera retransmis en direct aux États-Unis par un important réseau câblé pour la première fois. Le réseau NBC Sports diffusera en effet les demi-finales et la finale de la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) au début de février.

Stephen Whyno

Associated Press

La NWHL et NBC Sports annonceront cet accord historique, mardi. Les demi-finales de la Coupe Isobel, le 4 février, et la finale, le 5 février, à la télévision aux États-Unis offriront au hockey féminin une vitrine qu’il n’a pas mis à part les Jeux olympiques d’hiver.

« Pour moi, l’élément le plus important, ce n’est pas seulement de toucher un public une fois tous les quatre ans, a affirmé le commissaire de la NWHL Tyler Tumminia en entrevue téléphonique.

« Il est si important pour les jeunes filles et garçons de pouvoir voir des athlètes féminines à la télévision comme ça et pas seulement une fois tous les quatre ans. »

La ligue de six équipes tient sa saison et ses séries éliminatoires dans une bulle en quarantaine à Lake Placid, dans l’État de New York, du 23 janvier au 5 février avec des matchs se déroulant dans l’amphithéâtre qui a été le théâtre du « miracle sur glace » en 1980 - l’improbable victoire de l’équipe des États-Unis contre l’Union soviétique en finale du tournoi olympique.