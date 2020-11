(Montréal) Reconnu pour son implication communautaire, l’attaquant Phillip Danault du Canadien de Montréal a mérité le trophée Jean-Béliveau pour la dernière saison.

La Presse Canadienne

Décerné annuellement au joueur du Canadien qui s’est le plus impliqué par ses actions et sa générosité au sein de la communauté, Danault a remis la bourse de 25 000 $ à deux organismes. Il a fait don de 20 000 $ au Fonds Marie-Pierre et Phillip Danault de la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, qui a pour mission de lutter contre l’intimidation, la discrimination et la violence en milieu scolaire, et de 5000 $ à la Fondation du Canadien pour l’enfance.

Danault succède au capitaine et défenseur Shea Weber, qui avait mérité l’honneur la saison dernière.

Instauré en 2003 pour commémorer les 50 ans d’association de Jean Béliveau avec le Canadien, ce prix vise à célébrer les valeurs qui le caractérisaient et le joueur qu’il était.

Les autres finalistes à ce trophée étaient Jonathan Drouin, Jeff Petry, Carey Price et Tomas Tatar.

Depuis son arrivée avec le Canadien en 2016, Danault offre son soutien à de multiples causes, tout particulièrement celles touchant les enfants.