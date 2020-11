Les Remparts de Québec ont débuté du bon pied leur tournoi dans la « bulle » du Centre Vidéotron mardi soir en l’emportant 4 à 2 sur les Cataractes de Shawinigan.

Le Soleil

Il s’agissait d’une deuxième victoire en seulement trois matchs pour les Remparts alors que pour les Cataractes, c’était une seconde défaite en cinq parties. « Je pense qu’on n’était pas prêts, on n’a pas joué notre “game”. On s’est fait “outworker” par Québec, on voulait jouer notre “fancy”, faire notre frais, mais il faut que les gars réalisent qu’ils doivent jouer nord et sud », a déclaré sèchement l’entraîneur de Shawinigan, Ron Choules, visiblement peu impressionné par la performance des siens après la partie.

