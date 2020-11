La glace est mince pour les médecins d’équipe

Le 17 novembre aura lieu l’évènement Hockey 911, organisé par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal et le Canadien. L’initiative est gratuite, mais le public est invité à faire des dons pour soutenir les soins critiques à l’Hôpital général de Montréal. Les discussions – virtuelles – auront pour thème « Urgences en séries éliminatoires ». L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, son entraîneur associé, Kirk Muller, de même que le Dr David Mulder et le Dr Dan Deckelbaum y participeront, et ils ont accepté de nous parler en marge de l’évènement.