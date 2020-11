Anthony Mantha estime que les Red Wings de Detroit vont bien finir par être bons un jour, et il veut être là quand ça va arriver.

Richard Labbé

La Presse

En gros, voilà pourquoi l’attaquant québécois a accepté un nouveau contrat de quatre saisons avec les Wings, pour une moyenne salariale de 5,7 millions de dollars américains par année.

La nouvelle a été confirmée par l’équipe du Michigan dans la journée de mardi.

« Ça fait déjà deux ans qu’on est en reconstruction, on va avoir une équipe compétitive dans deux ou trois ans, et je veux être là pour ça, a-t-il expliqué mardi en fin de journée par visioconférence. Il y a des jeunes joueurs qui vont arriver et qui vont faire leur place avec nous, et ça va être très excitant d’en faire partie. »

Le joueur de 26 ans était la recherche d’un contrat de quatre ou cinq ans, et la direction des Wings, menée par le directeur général Steve Yzerman, était de toute évidence bien d’accord avec cette stratégie.

Il faut dire que Mantha est le type de joueur en qui les experts voient un futur marqueur de 30 buts, lui qui a déjà réussi une saison de 25 buts. Ce n’est pas la première fois qu’il entend ça, et il trouve qu’une saison de 30 buts dans un avenir rapproché, pour lui, c’est très réaliste.

« Je pense que c’est possible pour moi, surtout si je reste en santé, a-t-il répondu. Il y a des gens qui m’ont déjà parlé d’atteindre ce but-là, et je dois dire que c’est pour moi un objectif personnel. »

« Il peut y avoir des surprises »

Du reste, Mantha, comme ses collègues des Red Wings, a bien hâte de se remettre à jouer au hockey. Il faut ici rappeler que la formation originaire de la ville de Jack White n’a pas disputé de match depuis assez longtemps, merci ; en fait, les Wings, exclus des séries éliminatoires l’été dernier, n’ont pas patiné sur une glace de la LNH depuis le mois de mars.

Il faut rappeler qu’au moment de cette pause involontaire, les Wings formaient la pire équipe du circuit, et de loin.

On ne méritait vraiment pas d’avoir une chance de disputer des matchs des séries cet été… Anthony Mantha

« Ce fut difficile de rester à la maison et de regarder des matchs de hockey à la télé, mais c’est ce que j’ai fait, et c’est sûr qu’on a hâte de se remettre à jouer maintenant.

« C’est drôle, parce que je parlais justement de ça à Dylan Larkin ici, à Detroit, tout récemment… On se disait que si le hockey reprend avec une saison écourtée, disons 40 matchs, eh bien, tout est possible. Si tu te places bien au classement en partant, en connaissant un bon départ dans les 20 premiers matchs, il peut y avoir des surprises. »

Rappelons que Mantha, un ancien des Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ, revient d’une saison de 38 points en 43 rencontres.