Un autre dossier en moins sur le bureau de Marc Bergevin : le Canadien a annoncé avoir conclu avec Jeff Petry un nouveau contrat de 4 saisons qui rapportera au défenseur 25 millions de dollars. L’entente entrera en vigueur en 2021-2022.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Son salaire moyen de 6,25 millions par saison constitue une légère augmentation par rapport aux 5,5 millions qu’il empoche présentement.

Petry faisait partie des nombreux vétérans du Tricolore admissibles à l’autonomie complète au terme de la saison 2020-2021. Brendan Gallagher, Phillip Danault, Tomas Tatar et Joel Armia écouleront tous leur dernière année de contrat et, à moins d’une nouvelle entente, ils pourront offrir leurs services à toutes les équipes de la LNH au cours de l’été 2021.

Débarqué à Montréal en 2015 par le truchement d’une transaction avec les Oilers d’Edmonton, Jeff Petry est devenu, au fil des années, une pièce maîtresse de la défense du Canadien.

Patineur élégant et doué offensivement, en plus de pouvoir s’imposer physiquement grâce à un gabarit imposant, il a disputé tous les matchs de l’équipe au cours des trois dernières saisons, tout en passant plus de 23 minutes sur la glace en moyenne. Il est employé autant à forces égales qu’en avantage et en désavantage numérique, et malgré le calendrier écourté, il a atteint le plateau des 40 points pour la troisième saison de suite en 2019-2020. Il a terminé la dernière campagne au 19e rang des pointeurs chez les défenseurs du circuit.

La situation contractuelle de l’Américain de 32 ans le liait à plusieurs rumeurs d’échange depuis un an, à plus forte raison compte tenu de la cote élevée des défenseurs droitiers ayant son profil dans la LNH. Bergevin a plutôt choisi de conserver cette valeur sûre au sein de son équipe. Voilà que le flanc droit de sa défense est désormais solidifié pour plusieurs années, puisqu’il reste encore six saisons au contrat de Shea Weber.

Petry a été repêché au deuxième tour (45e au total) par les Oilers en 2006. Il a disputé un peu moins de cinq saisons en Alberta avant d’être échangé au Canadien contre de modestes choix de 2e et de 4e rondes.