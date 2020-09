(Edmonton) Michael Hutchinson a repoussé 27 tirs et l’Avalanche du Colorado a évité l’élimination pour une deuxième fois de suite, s’imposant 4-1 face aux Stars de Dallas, mercredi, lors du sixième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest.

La Presse canadienne

La série est égale 3-3. Le match no 7 sera disputé vendredi.

Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen ont amassé chacun un but et une aide. Les défenseurs Cale Makar et Nikita Zaidorov ont également touché la cible pour l’Avalanche.

Miro Heiskanen a été le seul joueur des Stars à tromper la vigilance de Hutchinson. Anton Khudobin a effectué 20 arrêts.

Le capitaine de l’Avalanche Gabriel Landeskog a été limité à une seule présence sur la patinoire après qu’il eut semblé être victime d’une coupure à une jambe tard en deuxième période.