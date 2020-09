(Montréal) Il y aura un nouveau gardien réserviste pour épauler Carey Price chez le Canadien la saison prochaine.

Richard Labbé

La Presse

Jake Allen, qui a passé les neuf dernières saisons dans l’organisation des Blues de St. Louis, a été acquis par le Canadien mercredi. En retour, le club montréalais a donné aux Blues un choix de troisième tour au repêchage de 2020, ainsi qu’un choix de septième tour au même repêchage.

À noter que le Canadien obtient aussi un septième choix des Blues au repêchage de 2022 dans le cadre de cette transaction.

Allen, 30 ans, connaît déjà un peu le marché montréalais, ayant été le gardien du Junior de Montréal lors des saisons 2008-2009 et 2009-2010.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen a déjà joué pour le Junior de Montréal. On le voit ici durant un match contre les Remparts de Québec à l’Auditorium de Verdun, le 13 février 2009.

Il avait été repêché par les Blues en 2008 avec un choix de deuxième tour, le 34e au total. Avec le Junior, Allen a bien connu Joël Bouchard et Dominique Ducharme, aujourd’hui membres de l’organisation du Canadien.

Combien de matchs jouera-t-il ?

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre au Canadien, a expliqué Allen mercredi après-midi lors d’une téléconférence. Je serai une police d’assurance, ça permettra à l’équipe de réduire la charge de travail de Carey [Price]. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price lors de la partie entre les Jets de Winnipeg et les Canadiens de Montréal au Centre Bell le 6 janvier 2020.

À ce sujet, Allen ignore le nombre de matchs que la direction montréalaise a prévu pour lui en vue de 2020-2021. « Nous avons parlé brièvement, et j’aurai d’autres conversations à ce sujet avec la direction, a-t-il ajouté. Je pense que je cadre bien avec l’équipe, je suis capable de disputer de bonnes minutes de jeu dans une saison. »

Allen, longtemps gardien numéro un à St. Louis, a fini par céder sa place à Jordan Binnington, et la saison dernière, il a dû se contenter de 24 matchs, au deuxième rang de ses plus bas totaux de matchs depuis qu’il joue dans la LNH.

15 millions de dollars devant le filet

Il lui reste encore une saison de contrat, qui lui permettra de toucher un salaire de 4,35 millions de dollars en 2020-2021. En combinant ce chiffre au salaire de Carey Price, la somme investie devant le filet montréalais la saison prochaine sera de 14,85 millions de dollars.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Carey Price après la défaite du Canadien contre les Flyers le 21 août 2020 à Toronto

Le Canadien sera donc l’équipe la plus « chère » devant le filet ; en date d’aujourd’hui, ce sont les Golden Knights de Vegas qui arrivent au deuxième rang à ce palmarès, avec un total de 12 millions de dollars attribués aux gardiens Marc-André Fleury et Robin Lehner.

En ce qui concerne Allen, on peut toutefois présumer que ce retour en ville ne sera que temporaire.

En attendant Cayden Primeau

En effet, le jeune Cayden Primeau devrait être prêt à jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière dans un an.

Je ne suis pas naïf, je comprends que le hockey de la LNH, c’est aussi des décisions d’affaires. Alors je vais essayer de connaître la meilleure saison possible pour me placer en bonne position de négociations par la suite. Je vois ceci comme une excellente occasion pour moi. Jake Allen

« Dans la LNH, il y a près de 75 % des équipes qui répartissent le travail entre les deux gardiens, a dit Allen. C’est compréhensible. Les saisons sont épuisantes, le jeu est de plus en plus rapide et la position de gardien est exigeante aussi. Alors c’est évident que la tendance du moment, c’est les équipes qui emploient deux gardiens de manière soutenue. »

Ajoutons ici que les choix cédés aux Blues par le directeur général Marc Bergevin avaient été acquis dans la transaction envoyant Ilya Kovalchuk aux Capitals de Washington et dans une autre transaction qui avait fait passer l’attaquant Andrew Shaw aux Blackhawks de Chicago.

Une marge de 13 millions pour magasiner

Avec tout ça, le Canadien se retrouve avec 12 choix en vue du prochain repêchage, et avec quelque 12,9 millions de dollars sous le plafond salarial. De quoi pouvoir se payer un attaquant d’importance, surtout si Max Domi ne fait plus partie de plans, comme le veut la rumeur.

Allen a conclu la dernière saison avec un dossier de 12-6-3, une moyenne de 2,15 et un taux d’efficacité de ,927. Il a de plus disputé quatre matchs en séries éliminatoires, récoltant une moyenne de buts de 1,89 et un taux d’efficacité de ,935.