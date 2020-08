Le gardien de l’Avalanche du Colorado Philipp Grubauer a eu besoin de l’aide de Nikita Zadorov et d’un soigneur pour quitter la patinoire samedi dernier.

L’Avalanche privée du gardien Philipp Grubauer et d’Erik Johnson

L’Avalanche du Colorado sera privée de deux joueurs clés pour le reste de sa série de deuxième tour dans l’Association Ouest contre les Stars de Dallas.

Associated Press

L’entraîneur-chef Jared Bednar a indiqué lundi que le gardien Philipp Grubauer et le défenseur Erik Johnson seront à l’écart du jeu pour une période indéterminée. Grubauer semble s’être blessé pendant la troisième minute de jeu de la deuxième période du match no 1, samedi soir, et il a fallu l’intervention d’un thérapeute pour qu’il quitte la patinoire. Pour sa part, Johnson a quitté la rencontre après être entré en collision avec l’attaquant des Stars Blake Comeau.

PHOTO JASON FRANSON, PRESSE CANADIENNE Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Erik Johnson s’est blessé lors d’une collision avec un joueur des Stars de Dallas samedi dernier.

Grubauer s’est établi comme le gardien no 1 de l’Avalanche, en vertu de sa moyenne de buts alloués de 1,87 et son taux d’efficacité de 92,2 % depuis la relance des activités.

Pavel Francouz à la rescousse

Son poste ira au vétéran âgé de 30 ans Pavel Francouz, qui dispute sa première saison en Amérique du Nord après avoir joué en Europe et avoir brillé aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Francouz, un Tchèque, sera donc devant le filet de l’Avalanche pour le match no 2 de la série. L’attaquant Matt Calvert, blessé aussi, sera à l’écart du jeu et Kevin Connauton remplacera Johnson en défensive. Bednar a précisé que l’état de santé de Calvert sera réévalué au quotidien.

Pour leur part, les Stars sont toujours privés de leur gardien no 1, Ben Bishop, et du défenseur Stephen Johns, qui n’est toujours pas « apte à jouer », selon l’entraîneur-chef par intérim Rick Bowness. Anton Khudobin effectuera donc son neuvième départ de suite devant le filet des Stars.