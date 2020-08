(Toronto) Le premier match de la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston a été repoussé à mercredi matin en raison de la longueur du duel précédent au Scotiabank Arena entre les Blue Jackets de Columbus et le Lightning de Tampa Bay.

La Presse canadienne

La rencontre entre les Hurricanes et les Bruins devait commencer à 20 hmardi soir. Or, les Blue Jackets et le Lightning étaient engagés dans un marathon avec un score de 2-2 après la quatrième période de prolongation.

Il était 20 h 45 lorsque cette quatrième période additionnelle a pris fin.

La rencontre s’est terminée vers 21 h 25 grâce à un but de Brayden Point, du Lightning, à 10 : 27 de la cinquième période de prolongation.

Il s’agit du quatrième plus long match dans l’histoire des séries éliminatoires de la LNH.

Le deuxième match de la journée, entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas à Edmonton, a commencé à 17 h 30 et était terminé bien avant celui entre les Blue Jackets et le Lightning.

Pendant le premier tour des séries éliminatoires, la LNH a prévu un intervalle d’au moins quatre heures et demie entre le début de chaque partie dans les deux villes-pôles dans l’espoir d’éviter de devoir reporter des matchs.

Cependant, le délai entre le départ du match entre les Hurricanes et les Bruins et celui du duel entre les Islanders de New York et les Capitals de Washington, qui doit commencer à 15 h, sera de quatre heures.