Le cinquième duel entre les Maples Leafs et les Blue Jackets aura lieu dimanche soir.

(Toronto) Auston Matthews a touché la cible en avantage numérique en prolongation et les Maple Leafs de Toronto sont venus de l’arrière pour battre les Blue Jackets de Columbus 4-3, vendredi soir.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Les Maple Leafs ont orchestré leur improbable remontée alors qu’ils tiraient de l’arrière 3-0 avec moins de quatre minutes à écouler au dernier tiers. Ils ont forcé la tenue d’un cinquième et dernier match dans cette série de qualification.

William Nylander, John Tavares et Zach Hyman ont marqué dans un intervalle de 3:32 pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a stoppé 36 lancers.

Matthews a également récolté deux aides pour les Torontois, qui ont amorcé la relance de la LNH au huitième échelon de l’Association Est.

Cam Atkinson, Vladislav Gavrikov et Boone Jenner ont répliqué pour les Blue Jackets. Elvis Merzlikins a conclu la rencontre avec 49 arrêts à son premier départ en séries en carrière.

Le cinquième duel aura lieu dimanche soir.

Après que le capitaine des Blue Jackets, Nick Foligno, eut écopé une pénalité en prolongation, Tavares a repéré Matthews grâce à une passe transversale et l’Américain a trompé la vigilance de Merzlikins.

Merzlikins, qui a été parfait devant 21 tirs lors de la remontée de trois buts des Blue Jackets, jeudi, a vu sa séquence d’arrêts prendre fin quand Nylander a réussi à le déjouer alors qu’il restait 3 : 57 à écouler.

Tavares a ensuite enfilé l’aiguille dans la lucarne seulement 49 secondes plus tard, ravivant l’espoir des Maple Leafs. Le défenseur Morgan Rielly a sauvé un but des Blue Jackets alors que le filet était désert et Hyman a nivelé le pointage alors qu’il ne restait que 22,2 secondes à jouer.