(Toronto) Nikita Kucherov a inscrit le but vainqueur en tirs de barrage et le Lightning de Tampa Bay a battu les Capitals de Washington 3-2, lundi, lors du tournoi à la ronde de l’Association Est de la LNH.

Associated Press

Les deux équipes ont joué en prolongation à trois contre trois pendant cinq minutes, mais la fusillade a été nécessaire parce que les règlements de la saison s’appliquent à ce tournoi à ronde.

La victoire du Lightning a placé la troupe floridienne à égalité avec les Flyers de Philadelphie grâce à une récolte de deux points. Les Capitals occupent le troisième rang avec un point alors que les Bruins de Boston se retrouvent en quatrième place.

« Dans l’ensemble, j’ai trouvé que ça ressemblait à un match des séries, a expliqué l’attaquant du Lightning Patrick Maroon. Évidemment, nous tentons d’obtenir le plus de points pour nous placer en bonne position. »

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a stoppé deux des trois joueurs des Capitals auxquels il a fait face en tirs de barrage et il a conclu la rencontre avec 31 arrêts.

PHOTO FRANK GUNN, THE CANADIAN PRESS Andrei Vasilevskiy frustre Tom Wilson.

Avant la prolongation, l’ailier des Capitals Tom Wilson et le joueur de centre du Lightning Anthony Cirelli se sont échangé quelques poussées lors de la sirène signifiant la fin du troisième engagement. Les deux équipes ne peuvent pas s’affronter en séries avant la deuxième ronde, ou même la finale de l’Association Est.

Kucherov a aussi touché la cible en temps réglementaire, ouvrant la marque au premier tiers lorsqu’il a trompé la vigilance du gardien Braden Holtby. Mitchell Stephens a doublé l’avance du Lightning lors de la deuxième période.

L’avance n’a pas tenu le reste la période médiane.

Richard Panik, qui avait obtenu six points à ses cinq dernières parties avant l’interruption de la saison, a sauté sur une rondelle libre alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler au deuxième engagement. Evgeny Kuznetsov a ensuite permis aux Capitals de créer l’égalité 2-2 avec seulement 27,1 secondes à jouer à la période.

« Nous tirions de l’arrière 2-0 et nous avons réussi à venir de l’arrière. Ça montre notre caractère, a mentionné Panik. Il faudra maintenant offrir notre meilleur hockey et être impliqués physiquement. Je crois que tout ira bien pour nous de cette façon. »

Le capitaine des Capitals, Alex Ovechkin, a joué pendant plus de 21 minutes et il a décoché trois tirs au filet. Lorsqu’il s’est fait demander comment il se sentait, le covainqueur du trophée Maurice-Richard a mis l’accent sur la performance de son équipe et ce qui allait se présenter devant elle.

« Nous savons que nous pouvons mieux jouer, a insisté Ovechkin. C’est un peu un réveil. C’est pour cette raison que nous jouons ces trois matchs. Chaque partie sera de plus en plus difficile. »

Le Lightning croisera maintenant le fer avec les Bruins, mercredi, tandis que les Capitals affronteront les Flyers, jeudi.