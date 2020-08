(TORONTO) Le serveur a le sens de la bonne formule. Pas une mauvaise qualité à avoir quand on travaille auprès du public.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est un dimanche soir tristounet dans la ville de Mike Palmateer. C’est un long week-end (c’est le congé civique lundi), mais la pandémie et les averses intermittentes se sont mises en équipe pour gâcher la fête. Il y a bien quelques touristes au square Nathan-Phillips, cette place dominée par le magnifique hôtel de ville, mais on imagine l’endroit grouillant d’activité en des temps plus normaux.

Bref, on enfourche un vélo en libre-service (les mêmes que BIXI, mais avec un parc plus récent et mieux entretenu) et on file vers l’est, dans Leslieville. Le but de l’odyssée : une visite à la Black Lab Brewing, une microbrasserie qui permet aux clients d’y venir avec toutou. Peut-être qu’avec un peu de zoothérapie, on va cesser d’achaler Florence pour des photos des chats à la maison…

Évidemment, on arrive sur la terrasse et il n’y a que le serveur, beaucoup trop content de recevoir de la visite. C’est lui qui a le sens de la formule.

« Je savais que vous arriviez, donc j’ai demandé à tous les clients de s’en aller ! », nous lance le bon Michael.

La terrasse vide la veille du jour férié, c’est la faute de la pandémie ou des orages ? « Peut-être un peu des deux, mais ça varie d’une année à l’autre. Certaines années, c’est tranquille parce que tout le monde est au chalet. »

Mais bon, pour une modeste microbrasserie établie dans un coin industriel entre deux garages, le simple fait d’être ouverte est une victoire en soi. La phase 2, début juillet, le leur a permis. « Avant, on se sentait comme si on travaillait dans un entrepôt », poursuit Michael.

Alors c’est raté pour la séance de zoothérapie. Au moins, il y avait Michael pour nous faire rire. Lui, et la pancarte qui explique comment porter le masque.