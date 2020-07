Phillip Danault croit que la vie dans la bulle de Toronto représentera un « défi mental ». Charlie Lindgren, lui, a rappelé que toutes les équipes seront dans la même situation et a admis qu’il avait hâte de pouvoir passer du temps avec ses coéquipiers du Canadien plutôt que seul dans son logement montréalais.

Alexis Bélanger-Champagne et Joshua Clipperton

La Presse canadienne

« Il va falloir s’occuper à l’hôtel 24 heures sur 24, jour après jour. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vécu, a noté Danault. Ce ne sera pas toujours agréable, mais il va aussi falloir trouver le moyen de s’amuser. »

Les options des 24 équipes qui s’apprêtent à en découdre lors de la relance de la LNH seront nombreuses pour se divertir dans les villes-pôles de Toronto et d’Edmonton, où les joueurs et les entraîneurs seront isolés à compter de dimanche dans l’espoir de garder la COVID-19 à l’écart.

Des bulles d’équipe dans la bulle

Deux hôtels dans chaque marché accueilleront les équipes, ce qui pourrait donner lieu à des dynamiques intéressantes dans les restaurants, les salons et autres espaces communs. Il y a une longue liste de règles liées à la distanciation physique, et chacun des groupes de voyage de 52 membres aura son propre espace pour se préparer et se détendre. Les joueurs pourront également passer du temps ensemble dans un salon, à jouer au ping-pong, au tennis ou avec des simulateurs de golf, selon les installations disponibles.

En début de semaine, les joueurs n’étaient toujours pas certains de ce qui les attendait dans leur bulle. Ils redoutaient passer la journée dans leur chambre à regarder des films sur Netflix. La LNH a toutefois dévoilé jeudi soir le luxe dans lequel ils se retrouveront. Malgré toutes ces options, Lindgren a surtout hâte de partager l’expérience avec le reste de l’équipe.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Charlie Lindgren lors de l’entraînement du Canadien à Brossard jeudi.

« J’ai hâte de me retrouver dans cet environnement avec les gars et de tout absorber de cette expérience, a dit le gardien réserviste du Tricolore. Ce n’est peut-être pas idéal, nous avons l’occasion de jouer pour la coupe Stanley. Toutes les équipes seront à l’hôtel et personne n’aura droit à un traitement de faveur. »

Rencontrer l’ennemi à l’hôtel

Il y a de fortes possibilités que l’on assiste à des moments bizarres alors que des centaines de joueurs de la LNH bataillant pour la coupe Stanley vivront à proximité.

Le centre Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis, a précisé qu’il sera étrange de rencontrer un adversaire avec qui vous vous êtes querellés lors d’un match à l’hôtel le lendemain matin.

Une fois que vous sautez sur la glace, c’est la guerre. Je ne pense pas que ce sera trop amical dans la bulle. Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis

Le défenseur John Carlson et ses coéquipiers des Capitals de Washington seront logés dans le même hôtel de Toronto que les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston, mais ils n’envisagent aucune tension réelle.

« Voir plusieurs de vos adversaires en séries éliminatoires n’est pas nécessairement une situation habituelle, mais nous sommes tous des professionnels, a dit Carlson. Nous sommes tous reconnaissants de pouvoir être dans cette bulle et de jouer au hockey en ce moment. Il y aura beaucoup d’ajustements dans tous les domaines, et ce sera certainement quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. »

Le fait est que les temps ont changé dans le monde du hockey. La forte antipathie des joueurs des générations passées a pratiquement disparu.

« Si vous m’aviez présenté ce scénario (ville-bulle) il y a 20 ans, je dirais qu’il y aurait eu de fortes probabilités d’une bagarre dans le hall d’entrée », a plaisanté l’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice.

Son homologue du Canadien, Claude Julien, ne serait toutefois pas surpris si quelque chose se passe à un moment donné lors de la reprise du jeu, prévue le 1er août et qui pourrait de prolonger jusqu’à la première semaine d’octobre.

PHOTO D’ARCHIVES BERNARD BRAULT, LA PRESSE Claude Julien dirigeant l’entraînement du Canadien le 18 juillet 2020 à Brossard.

« À l’époque, il y avait beaucoup d’animosité, a dit Julien, qui a disputé 12 saisons dans le hockey professionnel. Vous pourriez même voir une certaine animosité ici dans ces séries au fur et à mesure que les séries progressent. Qui sait ce qui va se passer dans les hôtels ? »

J’espère qu’à l’hôtel, nous n’aurons pas besoin d’arbitres ou de gardes du corps pour arrêter des batailles ! Claude Julien, à la blague.

Comme dans les compétitions internationales

Le centre Mikael Backlund, des Flames de Calgary, a comparé le fait d’être dans le même hôtel que l’équipe adverse en ronde de qualification à son expérience aux championnats du monde. « Ce sera même plus difficile parce que nous allons jouer contre une seule équipe », dit-il.

Tu ne seras sans doute pas trop content de croiser dans le corridor un gars avec qui tu t’es chamaillé. Mikael Backlund, des Flames de Calgary

L’expérience de la vie à l’hôtel pendant quelques semaines ne sera donc pas nouvelle pour tous les joueurs. Les habitués des compétitions internationales pourront se rappeler de leur routine lors de ces tournois pour éviter d’être complètement déstabilisés par leur nouvel environnement.

« Personnellement, j’ai toujours aimé ce type de tournoi, des championnats des moins de 18 ans à la Coupe du monde, a souligné l’attaquant du Canadien Tomas Tatar. C’est toujours agréable de passer du temps avec les gars. Il faut garder une approche positive et le fait de vivre ça avec ses coéquipiers représente un élément positif. »