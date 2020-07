Mike Ribeiro: la sobriété et la sérénité retrouvées à 40 ans

Mike Ribeiro a inquiété ses proches après sa retraite de la LNH, en 2017. Pendant presque un an, ses amis étaient incapables de le joindre, et si on en croyait les rumeurs, il menait un train de vie dangereux pour sa santé. Son ancien coéquipier et grand copain Pierre Dagenais a même lancé un cri de cœur publiquement en juin 2018 afin de tenter de retrouver sa trace.