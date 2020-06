C’est sans doute un euphémisme de le dire ainsi, mais Carey Price est un homme de peu de mots. Conséquemment, les mots qu’il prononce, mieux vaut les attraper au bon moment, car leur rareté est susceptible de les rendre particulièrement lourds de sens.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Au bout du fil pendant une conférence téléphonique organisée par le Canadien, Price n’entendait donc pas à rire quand il a dit qu’il avait encore beaucoup de « questions dont il attendait les réponses » de la part de la LNH et de l’Association des joueurs.

Cloitré avec sa famille à Kennewick, petite ville de l’État de Washington où il a notamment disputé ses années junior, Price n’est clairement pas à classer dans la catégorie des optimistes par rapport à l’évolution de la pandémie et à la reprise du jeu dans deux villes « bulles » qui n’ont pas encore été déterminées.

« Je dirais que je suis également optimiste et pessimiste », a résumé le gardien du Tricolore. À chacun de choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.

Dans tous les cas, « c’est une situation très inhabituelle », a-t-il convenu. « Je veux avoir la chance de remporter la Coupe Stanley, mais je veux aussi continuer à mener une vie normale. Bien des cas ne se sont pas bien terminés pour beaucoup de personnes », a-t-il ajouté, racontant que la mère d’un ami proche avait perdu la vie après avoir contracté la COVID-19.

Son dilemme est profond : interrogé par un collègue de TVA Sports à savoir s’il serait à l’aise de voter, dans l’état des lieux actuel, pour ou contre un retour au jeu, il a fait valoir que « beaucoup de questions devaient être répondues et beaucoup de scénarios envisagés avant de répondre ». Il a été plus catégorique en assurant qu’il ne blâmerait en aucun cas un coéquipier qui déciderait de ne pas se rapporter à son équipe s’il ne se sentait pas en sécurité.

Bien qu’il soit peu enclin à laisser derrière lui sa famille et à en rester séparé pendant des semaines lorsque s’ouvrira le camp d’entraînement du Canadien — la ligue a tentativement désigné le 10 juillet comme date de reprise —, Price estime néanmoins que de partir seul serait le scénario le plus logique pour préserver la santé et la sécurité de sa femme et de leurs deux filles, en plus du bébé en route.

Il ne sait toutefois pas quand il mettra le cap sur Montréal. Il aimerait bien « revenir bientôt », mais pour cela, il devra encore avoir « des réponses à ses questions », a-t-il insisté une fois de plus.

Après un mois d’arrêt complet, au cours duquel sa famille et lui sortaient à peine pour faire une marche, le gardien a repris l’entraînement individuel au cours des dernières semaines dans les installations sportives des Americans de Tri-City, équipe locale membre de la Ligue junior de l’ouest. Il a levé des poids et a patiné en solitaire, mais n’a toujours pas reçu une rondelle.

« Je ne connais aucun joueur [de la LNH] qui habite dans ce secteur », a-t-il avoué.