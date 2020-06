Youppi !, la mascotte officielle du Canadien de Montréal, est devenu la première d’un club canadien à être intronisée au Temple de la renommée des mascottes.

La Presse canadienne

Lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est déroulée dimanche, le personnage couvert d’un impressionnant duvet orange qui est associé au Tricolore et aux défunts Expos de Montréal, dans les Ligues majeures de baseball, a officiellement été intronisé.

Youppi ! est la seule mascotte à avoir représenté des clubs qui évoluent dans deux ligues professionnelles nord-américaines différentes. Il s’était joint au Canadien en 2005, devenant ainsi la première mascotte de l’histoire du Temple de la renommée à avoir évolué dans deux sports.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Youppi ! au Stade olympique en 2017, lors d’un match présaison entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh

Youppi ! a diverti les partisans des Expos de 1979 à leur départ en 2004, et au cours de ce séjour il est notamment devenu la première mascotte à être expulsée d’un match des Ligues majeures de baseball, le 23 août 1989.

En plus de Youppi !, The Oriole Bird, la mascotte des Orioles de Baltimore, Boomer, des Pacers de l’Indiana, et Blue, des Colts d’Indianapolis, ont reçu le même hommage. La cuvée 2020 du Temple de la renommée des mascottes avait été dévoilée en décembre dernier.

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES AP La mascotte Blue, des Colts d’Indianapolis

Les quatre mascottes ont été intronisées à la suite d’un long processus qui s’est déroulé en octobre dernier, auquel ont pris part des partisans, des membres du Temple de la renommée et le comité exécutif.

Le Temple de la renommée des mascottes, situé à Whiting, en Indiana, est aussi un musée interactif dédié aux enfants. Il est fermé au public depuis la mi-mars à cause de la pandémie de coronavirus.