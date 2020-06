Je suis déconcerté et frustré depuis les premiers instants où j’ai vu le troublant et insensé meurtre de George Floyd. Je n’étais pas certain de comment exprimer mes sentiments. Le fait de grandir dans une petite ville ne m’a pas donné les expériences de vie pour arriver à comprendre le racisme ou même pour vraiment réfléchir à ce problème en tant que jeune individu. Mes yeux se sont ouverts à la réalité que plusieurs personnes qui ne me ressemblent pas physiquement vivent au quotidien. Le racisme est bien réel et doit être dénoncé.