(Laval) Charles Hudon a réussi un doublé, Jake Evans a accumulé un but et deux aides et ils ont aidé le Rocket de Laval à freiner sa série de défaites à cinq en battant les Marlies de Toronto 6-1, samedi.

La Presse canadienne

Yannick Veilleux et Ralph Cuddemi ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Xavier Ouellet a aussi touché la cible pour le Rocket (16-14-4), qui a vengé un revers de 3-2 encaissé face aux Marlies vendredi. Karl Alzner a récolté deux aides et Cayden Primeau a stoppé 26 lancers.

Teemu Kivihalme a été l’unique buteur des Marlies (19-9-3). Joseph Woll a accordé cinq buts sur 23 tirs en 28 : 10 de jeu. Kasimir Kaskisuo a pris la relève et a repoussé 14 des 15 lancers dirigés vers lui.

Veilleux a lancé le bal à 10 : 08 du premier tiers, déviant un lancer d’Alzner. Hudon a ajouté son premier but de la rencontre 3 : 49 plus tard, déviant pour sa part un tir de Gustav Olofsson.

Kivihalme a réduit l’écart en avantage numérique avec 2 : 39 à faire au premier engagement, mais Ouellet a répliqué après seulement 40 secondes de jeu en deuxième période. Le tir du capitaine du Rocket s’est faufilé à travers la circulation devant Woll.

Hudon a inscrit son deuxième but du match, son 14e de la saison, 37 secondes plus tard, au terme d’une attaque à trois contre un.

Cuddemi a profité d’un retour pour marquer un premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey à 8 : 15.

Le Rocket a eu l’avantage 18-1 au chapitre des tirs au but en deuxième période.

Evans a complété la marque à 5 : 48 du troisième tiers, à la suite d’une belle mise en scène de Cuddemi et Otto Leskinen.

Les Marlies ont inscrit un but en six occasions en avantage numérique, tandis que le Rocket a été 0-en-1.

Le Rocket jouera son prochain match mardi, quand il rendra visite aux Senators de Belleville.