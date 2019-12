(Oakville) Le Canada a reçu un peu d’aide dans sa tentative de ramener au pays la médaille d’or lors du Championnat mondial de hockey junior, lundi.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Hockey Canada a annoncé que les Red Wings de Detroit ont libéré le joueur de centre québécois Joseph Veleno en vue du tournoi des moins de 20 ans, qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier.

Âgé de 19 ans, Veleno a inscrit trois buts et neuf points en 25 matchs cette saison avec les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine de hockey.

Sélectionné au 30e rang du repêchage de 2018, Veleno a récolté deux mentions d’assistance en cinq matchs dans un rôle limité pour Équipe Canada junior, l’an dernier. La formation canadienne n’a pu faire mieux qu’une sixième place devant ses partisans de Vancouver et Victoria.

Le Québécois se joint au trio de vétérans canadiens ayant participé au dernier tournoi, soit l’attaquant Alexis Lafrenière et les défenseurs Jared McIsaac et Ty Smith.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Alexis Lafrenière dans l’uniforme de l’Océanic de Rimouski

Le Canada doit amorcer son camp de sélection lundi soir, à Oakville. Les joueurs auront deux journées d’entraînement avant de disputer deux parties contre une sélection de joueurs universitaires, mercredi et jeudi.

Les représentants de l’unifolié ont gagné la médaille d’or à ce tournoi il y a deux ans, à Buffalo, et ils totalisent 31 médailles depuis 1977, dont 17 d’or.

Veleno a connu des hauts et des bas dans le hockey junior depuis qu’il est devenu le premier Québécois à recevoir le statut de joueur exceptionnel, à 15 ans, en 2015.

Après des saisons de 43 points en 62 matchs et 40 points et 45 parties, Veleno a aidé les Sea Dogs à atteindre le tournoi de la Coupe Memorial, en 2017. Il est ensuite passé aux Voltigeurs de Drummondville avant la date butoir des échanges lors de la saison 2017-18. En 2018-19, il a marqué 42 buts et obtenu 104 points en 59 matchs avec la troupe de Drummondville.

Le Canada attend encore des nouvelles concernant deux autres vétérans de l’an dernier, qui sont actuellement dans la LNH. Le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Barrett Hayton et le défenseur des Islanders de New York Noah Dobson pourraient aussi être prêtés.

Âgé de 18 ans, Kirby Dach pourrait également être disponible, mais le troisième choix au total du repêchage de 2019 a amassé cinq buts et 10 points en 24 matchs avec les Blackhawks de Chicago cette saison.