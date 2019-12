PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Les Blackhawks de Chicago, qui traversent une période difficile, vont se retrouver à court d’un joueur contre les Blues de St. Louis à cause des blessures et du plafond salarial.

Associated Press

L’entraîneur Jeremy Colliton a révélé que l’attaquant Andrew Shaw s’absentera du match contre les champions de la Coupe Stanley, lundi soir, en raison d’une blessure non précisée. Colliton a ajouté que son équipe miserait sur 11 attaquants et six défenseurs en raison des contraintes du plafond salarial.

Les attaquants Dylan Strome et Drake Caggiula sont à l’écart du jeu en raison de commotions cérébrales. Le défenseur Duncan Keith ratera son deuxième match consécutif à la suite d’une blessure à l’aine. Et le gardien Robin Lehner est malade.

Le gardien Kevin Lankinen a été rappelé d’urgence de Rockford et le défenseur Ian McCoshen a été réaffecté au club de la Ligue américaine de hockey.

Les Blackhawks ont perdu cinq de leurs six derniers matchs avant le match contre les Blues.