(Columbus) Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski devrait rater quatre semaines d’activités en raison d’une blessure à l’épaule.

Associated Press

L’équipe a indiqué que le défenseur de 22 ans s’est blessé lors de la première période d’une défaite de 2-0 aux mains des Islanders de New York, samedi soir. Par le passé, Werenski avait été importuné par des problèmes à l’épaule.

Werenski mène tous les défenseurs des Blue Jackets au chapitre des points grâce à six buts et 10 assistances en 26 matchs. Ses totaux sur le plan des buts, des aides et des points le placent au troisième rang de l’équipe.

Werenski a été sélectionné en première ronde, huitième au total, lors du repêchage de 2015. En 263 matchs dans la LNH, le défenseur originaire du Michigan a récolté 44 buts et 100 mentions d’assistance.

Les Blue Jackets accueilleront les Coyotes de l’Arizona, mardi soir.