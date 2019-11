PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS

Georgiev et les Rangers blanchissent les Devils

(Newark) Alexandar Georgiev a repoussé 33 rondelles pour obtenir un troisième jeu blanc en carrière dans la LNH et les Rangers de New York ont défait les Devils du New Jersey 4-0, samedi après-midi.

Vin A. Cherwoo

Associated Press

Les Rangers ont porté à 4-0-1 leur fiche au cours de leurs cinq derniers matchs. Mika Zibanejad a récolté un but et une mention d’assistance alors que Jesper Fast, Adam Fox et Brady Skjei ont enfilé l’aiguille une fois chacun.

Georgiev a stoppé 11 tirs en première période, 10 en deuxième et 12 en troisième pour offrir aux Rangers leur premier blanchissage de la saison.

Mackenzie Blackwood a effectué 19 arrêts pour les Devils, qui ont été blanchis en huit avantages numériques en plus d’allouer deux buts en désavantage numérique.

La troupe du New Jersey a encaissé une quatrième défaite à ses six dernières sorties.