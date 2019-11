(Tampa) Nikita Kucherov a récolté un but et trois aides, Steven Stamkos a ajouté un but et deux assistances, guidant le Lightning de Tampa Bay vers une victoire convaincante de 9-3 aux dépens des Rangers de New York, jeudi soir.

Mark Didtler

Associated Press

Le Lightning a égalé son record d’équipe pour le plus de buts dans un match. Cinq de ces buts sont survenus en avantage numérique, ce qui a aussi égalé un record d’équipe.

Kucherov a participé aux trois premiers buts des siens, alors que le Lightning a fait bouger les cordages quatre fois lors des sept premières minutes de jeu. Stamkos a réussi son 399e but en carrière dans la LNH, au deuxième engagement.

Alex Killorn a marqué deux buts et il a ajouté une assistance alors que Luke Schenn, Ondrej Palat, Pat Maroon, Kevin Shattenkirk et Yanni Gourde ont touché la cible une fois chacun.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 20 lancers pour égaler Ben Bishop pour le plus grand nombre de victoires pour un gardien dans l’histoire du Lightning (131).

Filip Chytil a fourni deux buts aux Rangers alors que Chris Kreider a été l’auteur de l’autre réussite. Alexandar Georgiev a été chassé après avoir permis quatre buts en neuf tirs et il a conclu la rencontre avec 21 arrêts, après avoir donné un autre but. Henrik Lundqvist a alloué quatre buts en 19 lancers.