Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, se dit particulièrement encouragé par la combativité de son équipe.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Lors d’un bilan à l’approche du quart de la campagne, Bergevin a dit être généralement satisfait par les performances de sa troupe, qui occupait le deuxième rang de la section Atlantique avec un dossier de 10-5-3, avant les matchs de mercredi.

« En ce moment, je crois que nous sommes la troisième équipe dans la LNH pour les buts marqués en troisième période. Ça démontre que nous sommes une équipe dans une bonne condition physique. Nous avons aussi une mentalité que nous pouvons toujours revenir dans le match, même si nous sommes en retard », a noté Bergevin.

Bergevin a néanmoins rappelé que la parité à travers la LNH signifie que rien n’est assuré à long terme, malgré ce bon départ.

Le Canadien est bien placé pour le savoir, alors que seulement quelques séquences plus difficiles la saison dernière l’ont relégué hors du portrait des séries malgré une récolte de 96 points.

« C’est la leçon que nous retenons de la dernière saison, a rappelé l’attaquant Tomas Tatar. Chaque point, chaque match est important dans cette ligue. »

Pour ce qui est des choses à améliorer, Bergevin a mentionné qu’il fallait éviter les performances en dents de scie.

« Nous allons devoir devenir encore plus constants de match en match, de période en période, de présence en présence, a-t-il dit. Je peux donner l’exemple du match à Philadelphie (perdu 3-2 en prolongation le 7 novembre). Nous avions bien joué pendant les 10 premières minutes pour ensuite connaître des problèmes lors des 30 minutes suivantes. Nous avons finalement connu une bonne troisième période. Nous devons éviter les hauts et les bas dans un match. »

Questionné sur le rendement du gardien réserviste Keith Kinkaid, Bergevin a aussi admis qu’il espérait le voir élever son niveau de jeu.

Kinkaid a été acquis sur le marché des joueurs autonomes au cours de l’été dans l’espoir de pouvoir alléger la charge de travail de Carey Price.

« Carey est parti pour jouer 66 ou 67 matchs. Ce n’est pas le nombre idéal. Nous allons travailler là-dessus pour réduire son nombre de départs », a reconnu Bergevin.

Kotkaniemi de retour ce week-end ?

Après la victoire face aux Blue Jackets de Columbus, le Canadien a cédé l’attaquant Ryan Poehling au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. La table est donc mise pour que Jesperi Kotkaniemi réintègre la formation du Tricolore après avoir soigné une blessure à l’aine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi a raté les six derniers matchs du Canadien.

Kotkaniemi n’a pas encore reçu le feu vert des médecins, mais il a espoir d’effectuer un retour au jeu vendredi, face aux Capitals de Washington, ou samedi, contre les Devils du New Jersey.

« J’ai eu une petite pause. J’en ai profité pour me reposer, a mentionné le Finlandais âgé de 19 ans. Je me sens bien. Je devrai être prêt à revenir. »

Kotkaniemi a raté les six derniers matchs du Canadien. Avant de se retrouver sur la touche, il avait été limité à deux buts et une aide en 12 rencontres.

« Il a connu un début de saison un peu plus difficile que ce à quoi tout le monde s’attendait probablement, a admis Bergevin. Il ne s’est pas blessé pendant le camp, mais c’est plus une faiblesse au niveau de son corps. Il avait de la difficulté à pousser. Ça explique probablement ses hauts et ses bas en ce début de saison. Nous restons plus prudents avec lui et nous croyons qu’à son retour, qui devrait être bientôt, il pourra atteindre le niveau que nous nous attendons de lui. »

Bergevin a ajouté que l’équipe n’avait pas l’intention de le céder au Rocket, du moins pour l’instant.