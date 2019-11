PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Uniondale) Anders Lee a récolté un but et deux passes en troisième période, vendredi, alors que les Islanders de New York ont signé un huitième gain d’affilée en battant le Lightning de Tampa Bay, 5-2.

Allan Kreda

Associated Press

Mathew Barzal, Ryan Pulock, Josh Bailey et Derick Brassard ont été les autres buteurs des Islanders, qui n’ont pas perdu depuis le 11 octobre.

Thomas Greiss a stoppé 33 tirs, en route vers un quatrième gain de suite.

Les Islanders vont rejouer dès samedi soir, à Buffalo.

Les Islanders ont une fiche de 9-0-0 quand ils marquent au moins trois buts.

Les huit premiers matchs locaux de l’équipe avaient lieu à Uniondale ; la semaine prochaine, le club va jouer trois fois au Barclays Center, à Brooklyn.

Yanni Gourde et Ryan McDonagh ont riposté pour le Lightning, qui s’est incliné deux fois en trois matchs dans la région de New York, depuis mardi.

Andrei Vasilevskiy a fait 21 arrêts.