(Raleigh) Andrei Svechnikov a réussi un doublé dans les dernières 10 : 47, mardi, permettant aux Hurricanes de la Caroline de s’imposer 2-1 face aux Flames de Calgary.

Joedy McCreary

Associated Press

Il a nivelé le score avec un but spectaculaire, du type qu’on voit à la crosse. S’arrêtant brusquement derrière le but, il a soulevé le disque en le gardant sur sa palette, puis il l’a logé au-dessus de l’épaule droite du gardien. Il a vite trouvé la mince ouverture et a réussi un quatrième but cette saison.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Svechnikov (37) a battu le gardien des Flames David Rittich de façon spectaculaire, mardi

Svechnikov a ensuite marqué en avantage numérique, avec 7 : 25 au cadran. Petr Mrazek a stoppé 28 tirs dans une cause gagnante.

Les Hurricanes ont dû écouler une punition tardive à Dougie Hamilton, envoyé au cachot à 17 : 28, pour avoir fait trébucher.

Du côté des Flames, Elias Lindholm a fait mouche et David Rittich a stoppé 26 tirs. Calgary a perdu les deux premiers matchs d’un séjour de cinq matchs à l’étranger.