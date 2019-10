Sam Reinhart (23) a marqué le deuxième but des siens.

(Détroit) Linus Ullmark a effectué 41 arrêts pour enregistrer un premier jeu blanc cette saison et les Sabres de Buffalo ont battu les Red Wings de Detroit 2-0, vendredi soir.

Paul Harris

Associated Press

Sam Reinhart a inscrit son cinquième but de la saison et il a aussi obtenu une mention d’assistance sur le premier but de la campagne de Jake McCabe.

Jack Eichel a préparé les deux réussites des Sabres, qui ont gagné pour une septième fois à leurs neuf dernières sorties.

Le gardien Jimmy Howard a bloqué 23 rondelles pour les Red Wings, qui ont encaissé un septième revers consécutif.

McCabe a donné les devants 1-0 aux Sabres à mi-chemin en deuxième période. Son tir des poignets en provenance de la pointe a eu raison de Howard, qui avait la vue voilée.

Reinhart a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens. L’attaquant a fait dévier une passe de Victor Olofsson pour déjouer Howard.