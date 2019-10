(Winnipeg) Les Jets de Winnipeg ont obtenu du renfort à la ligne bleue après avoir réclamé le défenseur Luca Sbisa au ballottage.

La Presse canadienne

L’arrière de 29 ans a signé un contrat avec les Ducks d’Anaheim mardi, mais il devait être soumis au ballottage avant de se rapporter au club.

Les Jets manquent de profondeur au poste de défenseur après les départs de Jacob Trouba, Tyler Myers et Ben Chiarot cet été, en plus de l’absence prolongée de Dustin Byfuglien pour raisons personnelles. Byfuglien songerait à raccrocher ses patins.

Le 19e choix au total au repêchage de 2008 par les Flyers de Philadelphie a marqué 18 buts et ajouté 103 aides en 504 rencontres avec les Flyers, les Ducks, les Canucks de Vancouver, les Golden Knights de Vegas et les Islanders de New York.

Né en Italie, Sbisa a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010.

Les Jets, qui ont une fiche de 5-6-0, mais de 1-4-0 à leurs cinq dernières sorties, n’ont remporté que deux victoires en temps régulier cette saison.