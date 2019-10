(Newark) Kyle Palmieri et Myles Wood ont touché la cible au deuxième engagement et les Devils du New Jersey ont tenu le fort pour signer leur premier gain de la saison, 5-2, face aux Rangers de New York, jeudi soir.

Associated Press

Blake Coleman, Nikita Gusev et P. K. Subban ont également fait bouger les cordages, alors que Matt Tennyson a obtenu deux mentions d’assistance pour les Devils, qui présentaient un dossier de 0-4-2 avant la rencontre.

Mackenzie Blackwood a pour sa part réalisé 29 arrêts dans la victoire.

Tony DeAngelo et Jesper Fast ont répliqué pour les Rangers, qui n’avaient disputé que trois matchs lors des deux premières semaines de la saison. Alezandar Georgiev a bloqué 33 tirs.

Il s’agissait du premier duel opposant Jack Hughes, des Devils, et Kaapo Kakko, des Rangers, les deux premiers choix du dernier repêchage de la LNH.

Hughes a récolté son premier point en carrière, mettant la table pour le but de Wood en deuxième période.

Kakko a pour sa part inscrit un but en trois matchs.