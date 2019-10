PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS

Les Jets jouent les troubles-fête au New Jersey

(Newark) Kyle Connor et Blake Wheeler ont touché la cible en tirs de barrage et les Jets de Winnipeg ont joué les troubles-fête en comblant un déficit de quatre buts pour venir à bout des Devils du New Jersey, vendredi soir.

Tom Canavan

Associated Press

Dmitry Kulikov a amorcé la remontée des Jets en enfilant l’aiguille, alors qu’il ne restait que 11 secondes avant le deuxième entracte. Jack Roslovic, Mathieu Perreault et Neal Pionk ont par la suite inscrit trois buts sans riposte au troisième engagement pour niveler la marque et pour forcer la tenue d’une période de prolongation.

Après avoir concédé quatre buts, Laurent Brossoit a monté la barricade devant le filet des Jets et a réalisé 35 arrêts avant la séance de tirs de barrage. Il a bloqué trois tirs, dont un de l’espoir Jack Hughes, en fusillade pour permettre aux siens de l’emporter.

Nikita Gusev, Sami Vatanen et Blake Coleman à deux reprises au deuxième engagement ont marqué du côté des Devils.

Wheeler, qui a frappé le poteau avec quelques minutes à écouler au temps réglementaire, a réussi à inscrire le but gagnant grâce à un tir du revers dans la partie supérieure du filet face à Mackenzie Blackwood, qui a remplacé Cory Schneider qui s’est blessé en début de troisième période.

Schneider a stoppé 19 lancers, tandis que Blackwood a concédé deux buts en neuf tirs au troisième vingt.